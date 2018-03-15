Держдеп відреагував на приїзд Путіна в Севастополь: Крим це Україна

Держдеп нагадав, що чотири роки тому Росія провела незаконний, сфабрикований "референдум" в Україні

Сполучені Штати розкритикували виступ президента РФ Володимира Путіна в окупованому Криму і підкреслили, що півострів є частиною України.

Про це йдеться в заяві представника Держдепартаменту США Гезер Науерт.

Держдеп нагадав, що чотири роки тому Росія провела незаконний, сфабрикований "референдум" в Україні, намагаючись прикрити ним анексію української території.

"Жителі Криму були змушені голосувати під пильним наглядом важко озброєних російських військ. Твердженню Росії про те, що українці зробили вільний вибір в цьому фіктивному "референдумі" завжди не вистачало правдоподібності", - йдеться в заяві.

"На своєму передвиборному мітингу в Криму президент Путін знову повторив помилкові претензії Росії на українську територію, ще раз відкрито продемонструвавши, що російський уряд нехтує міжнародним порядком і не поважає територіальну цілісність суверенних держав", - заявляє Держдепартамент США.

У документі підкреслюється, що в перебігу цих чотирьох років Росія застосовувала насильство і примус щодо тих, хто виступав проти анексії півострова.

"Російські окупаційні власті застосували проти кримських татар, етнічних українців, проукраїнських активістів, членів громадянського суспільства та незалежних журналістів політично мотивовані переслідування і репресії, в цей же час методично придушуючи неурядові організації та незалежні ЗМІ", - сказано в заяві.

США висловили підтримку, тим хто продовжує говорити про ці зловживання і закликали Росію припинити порушувати фундаментальні права людини на свободу вираження, мирні зібрання та об'єднання, релігію і переконання.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Крим є частиною України, і наші санкції щодо Криму залишаться в силі доти, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - підкреслюють в Держдепартаменті США.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін вирішив відвідати анексований Крим у річницю незаконного референдуму. Зазначалось, що під час останньої перед президентськими виборами регіональної поїздки Путін візьме участь у другому за час кампанії багатотисячному мітингу.

Як повідомлялося, Порошенко назвав "небезпечною провокацією" візит Путіна на територію Криму і наголосив на важливості єдиної позиції всього світу про невизнання виборів президента РФ на території окупованого півострова.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.