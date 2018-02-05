Держдепартамент: за потреби ми й надалі запроваджуватимемо нові санкції проти Росії
Про це повідомив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл під час візиту до Києва, пише "Радіо Свобода".
"Ми чітко заявляли в координації з нашими союзниками, що втручання, військове чи інше, у справи України є неприйнятним, і якщо це триватиме і продовжуватиметься, то ми й надалі будемо запроваджувати нові санкції за потреби", – заявив Мітчелл.
США запроваджували санкції проти Москви через анексію Росією українського півострова Крим та збройний конфлікт на Донбасі.
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.
У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.
Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.
Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.
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