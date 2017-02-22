Держдума РФ підтримала обмеження грошових переказів в Україну
Законопроект "Про внесення змін до закону "Про національну платіжну систему" був підготовлений і внесений до Держдуми депутатом фракції "Единая Россия" Владиславом Рєзником.
Документ спрямований на усунення негативних наслідків заборони щодо діяльності російських платіжних систем на території України, зазначає автор документа в пояснювальній записці, пише "Інтерфакс-Україна".
Як повідомлялося раніше, наприкінці жовтня 2016 року Україна заборонила діяльність низки російських платіжних систем, зокрема "Золотої Корони" та "Юністрім".
"Запровадження цієї заборони призвело до обмеження конкуренції на російському ринку платіжних послуг, здійснюваних у вигляді транскордонних переказів грошових коштів без відкриття рахунку, на користь іноземних платіжних систем", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
Згідно з документом, у разі запровадження іноземною державою обмежень на використання на її території платіжних послуг, які надають російські оператори, не здійснюватимуться перекази грошових коштів, зокрема електронні, з території РФ на територію такої держави з використанням іноземних платіжних систем.
Порушення такого обмеження призведе до стягнення Банком Росії штрафу з особи, що здійснила переказ, у розмірі здійснених платежів.
Законопроект також вносить до закону про Національну систему платіжних карток поправки, які обмежують транскордонні перекази коштів без відкриття банківського рахунку, здійснювані поза російськими або іноземними платіжними системами.
Нині транскордонні перекази здійснюються у рамках платіжних систем або з використанням послуг іноземних юридичних осіб, що не є інфраструктурою іноземних платіжних систем, через так звані "системи термінових переказів".
Автор документа пропонує заборонити використання таких систем переказів із метою забезпечення прав і законних інтересів учасників таких правовідносин.
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