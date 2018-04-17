Держдума РФ у травні розгляне законопроект про санкції проти США

Перше читання законопроекту про санкції Росії проти США і "країн, що підтримують антиросійську політику", пройде в Держдумі РФ 15 травня.

Про це у понеділок заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, який також є одним із 327 авторів законопроекту, передає DW.

За його словами, депутати обговорять документ з експертами, а "рішення, які будуть прийняті, будуть ухвалені дуже відповідально".

13 квітня спікер В'ячеслав Володін і лідери чотирьох парламентських фракцій внесли до Держдуми законопроект про відповідні дії щодо "антиросійської політики США".

Він передбачає "заборону або обмеження" на роботу в РФ для громадян США та інших держав, які дотримуються такої ж політики, у тому числі висококваліфікованих фахівців.

Крім цього, пропонується призупинити міжнародне співробітництво Росії і російських підприємств зі Сполученими Штатами та іншими державами в авіабудуванні, ракетній галузі та атомній сфері.

Законопроект також передбачає обмеження ввезення в Росію із США алкогольної і тютюнової продукції, сільгосппродукції, сировини і продовольства.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати незабаром ухвалять рішення щодо впровадження додаткових санкцій проти Росії через ситуацію навколо Сирії. Однак, яки пишуть американські ЗМІ, президент США Дональд Трамп відклав введення нових санкцій проти Росії.