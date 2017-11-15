Держдума Росії дозволила визнавати закордонні ЗМІ іноземними агентами
Відповідна поправка була одноголосно підтримана в третьому читанні, що дозволить Мін'юсту обмежувати роботу іноземних ЗМІ на законних підставах, - повідомляє російський Інтерфакс.
Її, як "дзеркальну відповідь" на недружні дії США щодо російських ЗМІ, ініціювали голова Держдуми В'ячеслав Володін, лідери чотирьох фракцій та голови низки комітетів.
"На російські ЗМІ, у тому числі з часткою іноземного капіталу, норма не поширюється", – запевняють в Держдумі.
Як повідомлялося 13 листопада, Російський державний пропагандистський телеканал RT America, американський підрозділ Russia Today, підтвердив, що нарешті виконав вимоги Міністерства юстиції США та зареєструвався в якості іноземного агента.
Нагадаємо, Міністерство юстиції США впродовж останнього місяця вимагало від телеканалу RT America, контент якого здебільшого спрямований на поширення російської пропагандистської позиції за кордоном, зареєструватися в якості іноземного агента. Це не припиняє трансляції телеканалу, однак вимагає позначати його контент як матеріали іноземного агента. Попри зусилля юристів RT скасувати рішення Мінюсту, дедлайн реєстрації був визначений 13 листопада.
У відповідь російська сторона пригрозила "негайною симетричною реакцією" для американських ЗМІ, які працюють на території їхньої країни.
Раніше, російська влада попросили великі компанії надавати їм новини, які б позитивно впливали на ситуацію в країні.
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