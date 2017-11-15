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Держдума Росії дозволила визнавати закордонні ЗМІ іноземними агентами

Відповідна поправка була одноголосно підтримана в третьому читанні, що дозволить Мін'юсту обмежувати роботу іноземних ЗМІ на законних підставах
У середу, 15 листопада, депутати Державної Думи РФ підтримали поправку до закону про блокування сайтів небажаних організацій без рішення суду, яка дозволяє відносити закордонні ЗМІ до категорії іноземних агентів.
Держдума Росії дозволила визнавати закордонні ЗМІ іноземними агентами Фото: nnm.me

Відповідна поправка була одноголосно підтримана в третьому читанні, що дозволить Мін'юсту обмежувати роботу іноземних ЗМІ на законних підставах, - повідомляє російський Інтерфакс.

Її, як  "дзеркальну відповідь" на недружні дії США щодо російських ЗМІ, ініціювали голова Держдуми В'ячеслав Володін, лідери чотирьох фракцій та голови низки комітетів.

"На російські ЗМІ, у тому числі з часткою іноземного капіталу, норма не поширюється", – запевняють в Держдумі.

Як повідомлялося 13 листопада, Російський державний пропагандистський телеканал RT America, американський підрозділ Russia Today, підтвердив, що нарешті виконав вимоги Міністерства юстиції США та зареєструвався в якості іноземного агента. 

Нагадаємо, Міністерство юстиції США впродовж останнього місяця вимагало від телеканалу RT America, контент якого здебільшого спрямований на поширення російської пропагандистської позиції за кордоном, зареєструватися в якості іноземного агента. Це не припиняє трансляції телеканалу, однак вимагає позначати його контент як матеріали іноземного агента. Попри зусилля юристів RT скасувати рішення Мінюсту, дедлайн реєстрації був визначений 13 листопада.

У відповідь російська сторона пригрозила "негайною симетричною реакцією" для американських ЗМІ, які працюють на території їхньої країни.

Раніше, російська влада попросили великі компанії надавати їм новини, які б позитивно впливали на ситуацію в країні.

 
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15 11 2017 14:21
ТЕГИ: Росія, ЗМІ
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