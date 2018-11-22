Держдума Росії планує виправдати введення радянських військ в Афганістан
У середу, 21 листопада, депутати схвалили проект постанови, в якому йдеться про те, що рішення З'їзду народних депутатів СРСР від 1989 року, який засудив введення радянських військ в Афганістан, не відповідає "принципам історичної справедливості", інформує DW.
Проект постанови представив депутат від КПРФ Микола Харитонов. Він назвав недоречною формулювання, яке в 1989 році використали народні депутати. Ті визнали введення радянських військ в Афганістан заслуговує "морального і політичного засудження".
"Ми як правонаступники Радянського Союзу повинні поставити крапку в цьому, що це історично було виправдано, що посприяли на прохання керівництва Афганістану того часу", - заявив Харитонов.
За його словами, проект документа був схвалений на круглому столі в малому залі Держдуми РФ за участю депутатів усіх фракцій.
"Всі учасники його схвалили. Тепер треба все підготувати для голосування в Держдумі", - сказав депутат. Він повідомив, що Держдума прийме нову постанову 15 лютого 2019 року, напередодні 30-ї річниці виведення радянських військ з Гіндукушу.
У листопаді "Єдина Росія" запропонувала переглянути політичну оцінку введення радянських військ в Афганістан. Депутат Держдуми, перший заступник голови організації ветеранів "Бойове братство" Дмитро Саблін тоді заявив, що для історичної пам'яті росіян важлива, як він висловився, "справедлива політична оцінка афганської війни".
Ще раніше - у квітні поточного року - депутат Держдуми Володимир Шаманов, голова комітету з оборони, звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією "підвести політичний підсумок" радянської операції в Афганістані.
"І заходи повинні бути проведені, і оцінки повинні бути дані. Я згоден з вами повністю", - відповів тоді Путін.
Нагадаємо, що парламент Чехії нещодавно визнав вторгненням і окупацією введення військ Організації Варшавського договору і СРСР у 1968 році у Чехословаччину.
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