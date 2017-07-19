Держдума спростила видачу російського громадянства українцям

Держдума в третьому читанні прийняла законопроект про спрощення отримання російського паспорта громадянами України. На підтримку ініціативи висловилися 409 парламентаріїв.

Згідно із законопроектом, громадянам України достатньо лише нотаріально завіреної в Росії заяви про те, що вони відмовляються від українського паспорта. Аналогічна заява буде направлятися в Україну, але ніякі зворотні документи про підтвердження виходу з громадянства не будуть потрібні. Як раніше пояснював глава думського комітету із законодавства і держбудівництва Павло Крашенинников, це пов'язано з тим, що влада України ускладнює видачу довідок про відмову від громадянства, повідомляє РБК.

Крім того, тепер при прийнятті громадянства Росії іноземець буде зобов'язаний приносити присягу. Норма про це з'явилася в законопроекті до другого читання, текст присяги був розроблений і внесений усіма чотирма фракціями Держдуми. Про необхідність такої присяги на початку червня президент Володимир Путін заявив на зустрічі зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним.

Текст присяги звучить так: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), добровільно і усвідомлено приймаючи громадянство Російської Федерації, клянусь: дотримуватися Конституції і законодавство Російської Федерації, права і свободи її громадян; виконувати обов'язки громадянина Російської Федерації на благо держави і суспільства; захищати свободу і незалежність України; бути вірним Росії, поважати її культуру, історію і традиції".

Зокрема, прийнятий закон дозволяє позбавляти іноземців придбаного ними російського громадянства за терористичні і екстремістські злочини.

Нагадаємо, у Держдумі РФ розглянуть законопроект про позбавлення громадянства засуджених за тероризм доповнять нормою, за якою українці публічно можуть відмовитися від громадянства заради вступу в російське.