БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержавна служба геології та надр України найближчим часом планує виставити на аукціон спецдозволи на 44 ділянки з більш ніж трильйоном метрів кубічних газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держгеонадра готує на аукціон 44 ділянки з трильйоном кубів газу
Ресурси вуглеводнів на планованих до продажу ділянках Держгеонадра оцінюють у трильйон метрів кубічних
Фото: geo.gov.ua
Про це повідомив в. о. глави відомства Олег Кирилюк.
"Ділянки, які ми готуємо до проведення аукціонів, з ресурсами вуглеводнів більше 1 трлн м.куб.", – наголосив очільник служби.
Кирилюк додав, що мова йде про 11 ділянок в Полтавській області, по одній – у Харківській, Сумській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, і по одній – у Чернігівській, Одеській та Закарпатській областях, а також про 14 ділянок надр на шельфі Чорного моря.
Раніше Держгеонадра оголосила про проведення аукціону 25 жовтня, на якому буде виставлено 4 спеціальні дозволи на газоконденсатні площі (дві – у Львівській обл. та одна – в Сумській область).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 06 2018 19:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них