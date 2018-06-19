Держгеонадра готує на аукціон 44 ділянки з трильйоном кубів газу

Про це повідомив в. о. глави відомства Олег Кирилюк.

"Ділянки, які ми готуємо до проведення аукціонів, з ресурсами вуглеводнів більше 1 трлн м.куб.", – наголосив очільник служби.

Кирилюк додав, що мова йде про 11 ділянок в Полтавській області, по одній – у Харківській, Сумській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, і по одній – у Чернігівській, Одеській та Закарпатській областях, а також про 14 ділянок надр на шельфі Чорного моря.

Раніше Держгеонадра оголосила про проведення аукціону 25 жовтня, на якому буде виставлено 4 спеціальні дозволи на газоконденсатні площі (дві – у Львівській обл. та одна – в Сумській область).