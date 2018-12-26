Держкіно виділило понад 2 млн грн на документальний фільм про повстання політв'язнів у Норильску

Державне агентство України з питань кіно виділило понад 2 мільйони гривень на фінансування документального фільму «У-777. Перемога над смертю» про повстання політв'язнів у Норильску.

"У-777. Перемога над смертю" - документальний кінопроект, що став переможцем Десятого конкурсного відбору Держкіно. Головний героєм фільму стане виходець із Західної України Євгеній Грицяка, який був керівником повстання в Норильських таборах 1953 році.

"Якщо спробувати прямо переказати події тих днів, то вийде історія про героя, який без страху і сумнівів жертвує собою в ім'я інших. Але це не так. Повстання здійснюють не люди без страху і сумнівів, а люди, які дуже бояться втратити власну гідність. Це фільм про низку сумнівів, страхів, компромісів, зрад, спілок і чвар, про нескінченний відчай і величезну надію однієї людину, одного народу, однієї країни", – зазначила авторка сценарію Олена Моренцова-Шулик.

Режисер стрічки — Ігор Висневський, Продюсером став Сергій Баранов.

Реліз фільму в Україні заплановано на осінь 2019 року.

Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно вперше отримало дивіденди за успішний прокат фільму, профінансованого частково за державні кошти.