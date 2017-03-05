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Держкіно заборонило російський серіал "Танкіст"

Серіал хотів транслювати телеканал "Інтер"
Державне агентство з питань кіно заборонило трансляцію російського телесеріалу "Танкіст".
Держкіно заборонило російський серіал "Танкіст" Фото: mn24.com.ua

"Держкіно розглянуло клопотання телеканалу "Інтер" щодо оформлення державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування телесеріалу "Танкіст" (реж. Єфремов А., Білорусь, 2017)", - повідомляє сайт Держкіно.

Згідно зі ст. 15-1 Закону "Про кінематографію", фільми, створені фізичними та юридичними особами країни-агресора, вироблені або оприлюднені після 1 січня 2014 року, є забороненими.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Мінкультури РФ, країною-виробником телесеріалу є Росія, рік виробництва - 2016-й.

"Враховуючи вищевикладене, Держкіно ухвалило рішення відмовити цьому телесеріалу в реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів більшістю голосів ухвалила рішення про заборону демонстрування фільму "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

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03 05 2017 20:37
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