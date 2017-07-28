Держкіно заборонило російський серіал, який маскувався під український
Виробник стрічки, знятої в Росії, подав недостовірні відомості щодо країни зйомок серіалу.
Про це розповів голова Держкіно Пилип Іллєнко в коментарі Телекритиці.
"Спочатку виробник, на нашу думку, надав недостовірну інформацію щодо того, що значна частина фільму була знята в Україні", - пояснив він.
За його словами, детальна перевірка заперечила дані, які подав виробник.
Серіал планував показувати телеканал Україна з 31 липня.
Прем’єра Кругообігу відбулася у березні на телеканалі Россия 1.
У вихідних даних серіалу зазначено, що він є спільною роботою Росії, України і Польщі. Однак Держкіно довідалося, що стрічку знімали переважну в Москві.
Нагадаємо, що експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів більшістю голосів ухвалила рішення про заборону демонстрування фільму "Олесь Бузина: жизнь вне времени".
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