Держкіно заборонило російський серіал, який маскувався під український

Державне агентство України з питань кіно анулювало прокатне посвідчення серіалу Кругообіг.

Виробник стрічки, знятої в Росії, подав недостовірні відомості щодо країни зйомок серіалу.

Про це розповів голова Держкіно Пилип Іллєнко в коментарі Телекритиці.

"Спочатку виробник, на нашу думку, надав недостовірну інформацію щодо того, що значна частина фільму була знята в Україні", - пояснив він.

За його словами, детальна перевірка заперечила дані, які подав виробник.

Серіал планував показувати телеканал Україна з 31 липня.

Прем’єра Кругообігу відбулася у березні на телеканалі Россия 1.

У вихідних даних серіалу зазначено, що він є спільною роботою Росії, України і Польщі. Однак Держкіно довідалося, що стрічку знімали переважну в Москві.

Нагадаємо, що експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів більшістю голосів ухвалила рішення про заборону демонстрування фільму "Олесь Бузина: жизнь вне времени".