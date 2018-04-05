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Держкомтелерадіо ініціює санкцій проти антиукраїнських видавців з Росії

До переліку внесено 172 видання, випущених 35 видавництвами
Державний комітет телебачення і радіомовлення України пропонує запровадити економічні санкції до юридичних осіб Росії, які систематично друкують і поширюють видання антиукраїнського змісту.
Держкомтелерадіо ініціює санкцій проти антиукраїнських видавців з Росії Фото: vishwapress.com

Відповідну пропозицію Держкомтелерадіо пропонує Кабінету міністрів винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України.

Впродовж 2015-2018 років Держкомтелерадіо постійно моні торило сферу розповсюдження книг – і склало "перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини".

До цього переліку внесено 172 видання, випущених 35 видавництвами.

"З-поміж інших чітко виокремлюються видавництва, в діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту посідає помітне місце і носить систематичний характер. Це, зокрема, такі російські видавництва, як "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече" та інші", – йдеться у повідомленні.

"Крім того, моніторингом виявлено значну кількість веб-сайтів, які пропонують до продажу вищезазначену літературу у паперовому або електронному вигляді, а також надають можливість прочитання цих книг в режимі он-лайн", – додає комітет.

Для захисту національних інтересів і національної безпеки Держкомтелерадіо пропонує винести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб РФ, які продукують та поширюють в Україні видавничу продукцію антиукраїнського змісту.

Нагадаємо, що 1 січня 2017 року набув чинності закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту".

Відповідно до закону, не може бути ввезена в Україну видавнича продукція, яка за змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади тощо.

Раніше, Державний комітет з питань телебачення і радіомовленнязаборонив ввезення в Україну видання "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки та настоянки", випущеного видавництвом АСТ (Росія).

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