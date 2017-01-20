Держкомтелерадіо підготував Кабміну проект використання коштів на "Євробачення"
Проект постанови Кабінету міністрів, якою цей порядок буде затверджено, оприлюднено для громадського обговорення на сайті Держкомтелерадіо.
Передбачається, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми буде Держкомтелерадіо, а одержувачем – публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
Кошти мають спрямувати на підготовку, створення та обслуговування інфраструктури місця для проведення конкурсу, організаційно-технічні заходи для забезпечення трансляції та проведення конкурсу, оренду та забезпечення функціонування арени для проведення фінальної частини конкурсу, організаційно-технічне забезпечення шоу-програми конкурсу, придбання обладнання, організаційно-супровідні та інші заходи, пов’язані із забезпеченням проведення та обслуговування конкурсу, у тому числі на оплату праці.
Не допускається використовувати бюджетні кошти на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних із підготовкою та проведенням пісенного конкурсу "Євробачення-2017", а також покривати видатки, передбачені іншими бюджетними програмами – крім зарплати працівникам НСТУ.
НСТУ повинно до 20 числа кожного місяця звітувати Держкомтелерадіо про використання коштів – для подання цієї інформації Міністерству фінансів до 30 числа.
Нагадаємо, що що півфінальні конкурси Євробачення-2017 в Києві пройдуть 9 та 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.
Окрмі того, Євробачення пройде в Києві в Міжнародному виставковому центрі. Хто представлятиме Україну на Євробаченні у 2017 буде визначено в лютому.
19 вересня стало відомо, що проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає виділення 455,7 млн грн на забезпечення підготовки і проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
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