Держкомтелерадіо підготував Кабміну проект використання коштів на "Євробачення"

Бюджетні кошти заборонено витрачати на придбання товарів та послуг, які не пов’язані з конкурсом

Державний комітет телебачення і радіомовлення підготував проект порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті на підготовку й проведення "Євробачення-2017".

Проект постанови Кабінету міністрів, якою цей порядок буде затверджено, оприлюднено для громадського обговорення на сайті Держкомтелерадіо.

Передбачається, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми буде Держкомтелерадіо, а одержувачем – публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Кошти мають спрямувати на підготовку, створення та обслуговування інфраструктури місця для проведення конкурсу, організаційно-технічні заходи для забезпечення трансляції та проведення конкурсу, оренду та забезпечення функціонування арени для проведення фінальної частини конкурсу, організаційно-технічне забезпечення шоу-програми конкурсу, придбання обладнання, організаційно-супровідні та інші заходи, пов’язані із забезпеченням проведення та обслуговування конкурсу, у тому числі на оплату праці.

Не допускається використовувати бюджетні кошти на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних із підготовкою та проведенням пісенного конкурсу "Євробачення-2017", а також покривати видатки, передбачені іншими бюджетними програмами – крім зарплати працівникам НСТУ.

НСТУ повинно до 20 числа кожного місяця звітувати Держкомтелерадіо про використання коштів – для подання цієї інформації Міністерству фінансів до 30 числа.

Нагадаємо, що що півфінальні конкурси Євробачення-2017 в Києві пройдуть 9 та 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.