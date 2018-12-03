Держкосмос України запропонував побудувати космодром в Австралії

Державне космічне агентство України (SSAU) пропонує побудувати космодром за межами авіабази Кертін в Кімберлі, Австралія.

Об'єкт може стати найбільшим пусковим майданчиком Азії, який буде обслуговувати комерційні запуски для регіональних партнерів Австралії, таких як Японія, Сінгапур, Південна Корея та Індонезія, - повідомляє видання The West Australian.

Ідея надійшла як відповідь на багаторічну мрію Австралії про розміщення свого власного пускового комплексу.

Як зазначив посол України в Австралії Микола Кулинич, у України є технічні знання, ланцюжок поставок і довга історія у глобальній космічній гонці для реалізації проекту.

Прихильники стверджують, що первинне дослідження може бути завершено у відносно короткі терміни і менш ніж за $500 тис. Повідомляється, що будівництво стартових майданчиків, ангарів і допоміжних споруд могло б фінансуватися за рахунок приватних інвестицій, а також внесків сусідів і союзників Австралії.

Нагадаємо, за підсумками 2017 року підприємства ракетно-космічної галузі України збільшили обсяги виробництва продукції порівняно з 2016 роком на 26,3% - до 4,6 млрд грн.

