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Держкосмос України запропонував побудувати космодром в Австралії

Об'єкт може стати найбільшим пусковим майданчиком Азії
Державне космічне агентство України (SSAU) пропонує побудувати космодром за межами авіабази Кертін в Кімберлі, Австралія.
Держкосмос України запропонував побудувати космодром в Австралії Фото: reuters.com

Об'єкт може стати найбільшим пусковим майданчиком Азії, який буде обслуговувати комерційні запуски для регіональних партнерів Австралії, таких як Японія, Сінгапур, Південна Корея та Індонезія, - повідомляє видання The West Australian.

Ідея надійшла як відповідь на багаторічну мрію Австралії про розміщення свого власного пускового комплексу.

Як зазначив посол України в Австралії Микола Кулинич, у України є технічні знання, ланцюжок поставок і довга історія у глобальній космічній гонці для реалізації проекту.

Прихильники стверджують, що первинне дослідження може бути завершено у відносно короткі терміни і менш ніж за $500 тис. Повідомляється, що будівництво стартових майданчиків, ангарів і допоміжних споруд могло б фінансуватися за рахунок приватних інвестицій, а також внесків сусідів і союзників Австралії.

Нагадаємо, за підсумками 2017 року підприємства ракетно-космічної галузі України збільшили обсяги виробництва продукції порівняно з 2016 роком на 26,3% - до 4,6 млрд грн.
 

 

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12 03 2018 10:37
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