ДержНС локалізувала пожежу на Херсонщині
"30 травня о 17:00 пожежу, що виникла на території Олешківського лісомисливського господарства, вдалося локалізувати. На даний момент ведеться патрулювання та проливка території", - йдеться у повідомленні прес-служби ДержНС.
У ДержНС зазначили, що до ліквідації пожежі залучено 426 чоловік та 99 одиниць техніки, з них: від ДержНС - 233 чоловік та 55 одиниць техніки, у тому числі 5 одиниць авіаційної техніки, від лісового господарства 102 чоловіка та 38 одиниць техніки, від Міноборони 84 чоловіка та 4 одиниці техніки, від МВС - 7 чоловік та 2 одиниць техніки.
Нагадаємо, що 28 травня поблизу с. Раденськ Олешковского району стався спалах лісового масиву на площі близько 130 га (з них 70 га верхової пожежі).
Як писав iPress.ua, рятувальники продовжують гасити вогонь на території третього, четвертого, 15, 16 та 17 кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства.
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