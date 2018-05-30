ДержНС локалізувала пожежу на Херсонщині

Співробітники ДержНС локалізували пожежу поблизу села Раденськ у Херсонській області.

"30 травня о 17:00 пожежу, що виникла на території Олешківського лісомисливського господарства, вдалося локалізувати. На даний момент ведеться патрулювання та проливка території", - йдеться у повідомленні прес-служби ДержНС.

У ДержНС зазначили, що до ліквідації пожежі залучено 426 чоловік та 99 одиниць техніки, з них: від ДержНС - 233 чоловік та 55 одиниць техніки, у тому числі 5 одиниць авіаційної техніки, від лісового господарства 102 чоловіка та 38 одиниць техніки, від Міноборони 84 чоловіка та 4 одиниці техніки, від МВС - 7 чоловік та 2 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 28 травня поблизу с. Раденськ Олешковского району стався спалах лісового масиву на площі близько 130 га (з них 70 га верхової пожежі).