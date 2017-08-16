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Держпідприємство "Антонов" очолив Кривокінь

"Укроборонпром" призначив в.о. голови "Антонова"
Олександра Кривоконя призначено виконувачем обов'язки голови державного підприємства "Антонов".
Держпідприємство "Антонов" очолив Кривокінь Фото: slovoidilo.ua

"Підставою для такого кадрового рішення стала успішна робота Олександра Кривоконя на посаді директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП), що входить до складу ДК "Укроборонпром". За півроку своєї діяльності Кривокінь успішно реалізував на ХДАВП антикризову стратегію, що дозволило здійснити перші кроки для реанімації провідного харківського підприємства і забезпечити його замовленнями", - повідомляють на сайті "Укроборонпрому".

Раніше Кривокінь займав керівні посади на вітчизняних промислових підприємствах, зокрема на ДП ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", ДП "Завод ім. В.О. Малишева", в корпорації "Гірські машини" (нині - Corum group) тощо.

Як повідомляв iPress.ua, президент держпідприємства "Антонов" Олександр Коцюба прийняв рішення залишити свою посаду.

 
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16 08 2017 12:37
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