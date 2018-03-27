БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїнські державні порти будуть передаватися виключно в концесію, заявив під час брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держпорти України будуть передаватися тільки в концесію, - Омелян
Від варіантів приватизації або оренди портів відмовилися.
Володимир Омелян. Фото: ukr.lb.ua
Омелян додав, що від варіантів приватизації або оренди портів відмовилися.
"Ми виходимо на той формат, що всі державні порти після прийняття закону України про концесію будуть передані в концесію в залежності від ситуації на 25 і 49 років або на інший строк", - повідомляє УНІАН.
Міністр додав, що, згідно з Концепцією розвитку портів, Україна повинна стати хабом між Європою і Азією, а станеться це з заходом в Україні великих міжнародних компаній, які "впровадять нові бізнес-схеми і забезпечать стабільний вантажопотік".
Раніше повідомлялося, що у 2018 році Адміністрація морських портів України вперше має намір залучити кредит від МФО в розмірі 1,6 мільярда гривень.
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