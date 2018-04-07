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Держпродспоживслужба назвала причину отруєння дітей у "Славутичі"

Тренери вихованців ДЮСШ дали дітям йогурти, які зберігалися в неналежних умовах
Причиною отруєння дітей в оздоровчому таборі "Славутич" стало порушення температурного режиму зберігання йогуртів, термін споживання яких минав 1 липня 2018.
Держпродспоживслужба назвала причину отруєння дітей у "Славутичі" Фото: gettyimages.com

"Протягом епідрозслідування було встановлено, що 30 червня тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів (термін споживання яких спливав 1 липня 2018), які видали на полуденок, зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям для споживання через добу", - повідомив прес-центр Держпродспоживслужби.

За даними Держпродспоживслужби, станом на 2 липня 2018 року в дитячому оздоровчому закладі "Славутич" перебувало 226 дітей. Серед них у супроводі трьох тренерів було 26 дітей з м. Києва і Київської області, які відвідують ДЮСШ.

Було з'ясовано, що 30 червня, згідно з меню, 226 дітям закладу на полуденок видали йогурти з наповнювачем "Злаки" і з лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких минав 1 липня 2018.

Серед 12 хворих дітей, які є членами однієї групи (вихованці ДЮСШ), станом на 3 липня 2018 погіршення стану здоров'я не реєструвалося. При цьому фахівці відзначають, що вони всі харчувалися в одній їдальні.

Одна дитина з попереднім діагнозом "енцефаліт" перебуває в тяжкому стані в "Охматдиті". Із постраждалих дітей десятьох батьки забрали додому, одна дитина залишається в ізоляторі табору.

Матеріали передано в Національну поліцію.

Епідеміологічне розслідування і протиепідемічні заходи тривають, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що у приватному таборі ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич" на Київщині підозра на отруєння 12 дітей, одна дівчинка в комі.

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04 07 2018 11:17
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