Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Держпродспоживслужба планує призупинити роботу одного з ресторанів "Євразія" у Києві

Фахівці відомства мають намір звернутися до суду, щоб продовжити заборону на прийом відвідувачів на більш тривалий час
Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) в Києві підготувало розпорядження про призупинення роботи ресторану японської кухні "Євразія" на проспекті Перемоги, 84в.
Держпродспоживслужба планує призупинити роботу одного з ресторанів "Євразія" у Києві Фото: AG

Документ, згідно з яким заклад громадського харчування наказують закрити на 10 днів, представникам ресторану передадуть 21 лютого, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу відомства.

Фахівці Держпродспоживслужби також мають намір звернутися до суду, щоб продовжити заборону на прийом відвідувачів на більш тривалий час.

Як відомо, в період з 15 по 19 лютого держустанова "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" зареєструвала п’ять випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язаних із вживанням їжі в закладі громадського харчування, а саме - суші "Філадельфія".

У столичній Держпродспоживслужбі зазначили, що з епідеміологічного анамнезу встановлено, що всі хворі пов'язують своє захворювання із вживанням їжі, придбаної в закладі громадського харчування, всі хворі замовляли та їли суші "Філадельфія".

В інформації відомства зазначається, що станом на 19 лютого трьох хворих було госпіталізовано до медичних закладів (двох до комунального закладу "Ірпінська центральна міська лікарня", одного - до Олександрівської клінічної лікарні Києва).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2018 20:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.