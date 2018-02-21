Держпродспоживслужба планує призупинити роботу одного з ресторанів "Євразія" у Києві

Фахівці відомства мають намір звернутися до суду, щоб продовжити заборону на прийом відвідувачів на більш тривалий час

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) в Києві підготувало розпорядження про призупинення роботи ресторану японської кухні "Євразія" на проспекті Перемоги, 84в.

Документ, згідно з яким заклад громадського харчування наказують закрити на 10 днів, представникам ресторану передадуть 21 лютого, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу відомства.

Фахівці Держпродспоживслужби також мають намір звернутися до суду, щоб продовжити заборону на прийом відвідувачів на більш тривалий час.

Як відомо, в період з 15 по 19 лютого держустанова "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" зареєструвала п’ять випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язаних із вживанням їжі в закладі громадського харчування, а саме - суші "Філадельфія".

У столичній Держпродспоживслужбі зазначили, що з епідеміологічного анамнезу встановлено, що всі хворі пов'язують своє захворювання із вживанням їжі, придбаної в закладі громадського харчування, всі хворі замовляли та їли суші "Філадельфія".

В інформації відомства зазначається, що станом на 19 лютого трьох хворих було госпіталізовано до медичних закладів (двох до комунального закладу "Ірпінська центральна міська лікарня", одного - до Олександрівської клінічної лікарні Києва).