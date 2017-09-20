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Держприкордонслужба анонсувала створення нового підрозділу в зоні АТО

Новий офіс ДПСУ з'явиться на базі Краматорська
На Донбасі з'явиться новий підрозділ українських прикордонників.
Держприкордонслужба анонсувала створення нового підрозділу в зоні АТО Фото: BIN.ua

Про це заявив глава Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

Ще одне управління повинно допомогти в роботі прикордонників в зоні проведення антитерористичної операції і поліпшити взаємодію відомства з військовими.

Мова йде про створення нового регіонального управління на базі окремого військового відділу Краматорськ.

Нагадаємо, раніше Національна гвардія України оголосила, що розміщує своє нові підрозділи в Болградському та Ізмаїльському районах (Одеська область).

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20 09 2017 22:35
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