ПОЛІТИКА НОВИНИНа Донбасі з'явиться новий підрозділ українських прикордонників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держприкордонслужба анонсувала створення нового підрозділу в зоні АТО
Новий офіс ДПСУ з'явиться на базі Краматорська
Фото: BIN.ua
Про це заявив глава Державної прикордонної служби Петро Цигикал.
Ще одне управління повинно допомогти в роботі прикордонників в зоні проведення антитерористичної операції і поліпшити взаємодію відомства з військовими.
Мова йде про створення нового регіонального управління на базі окремого військового відділу Краматорськ.
Нагадаємо, раніше Національна гвардія України оголосила, що розміщує своє нові підрозділи в Болградському та Ізмаїльському районах (Одеська область).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 09 2017 22:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles