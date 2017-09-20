Держприкордонслужба анонсувала створення нового підрозділу в зоні АТО

На Донбасі з'явиться новий підрозділ українських прикордонників.

Про це заявив глава Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

Ще одне управління повинно допомогти в роботі прикордонників в зоні проведення антитерористичної операції і поліпшити взаємодію відомства з військовими.

Мова йде про створення нового регіонального управління на базі окремого військового відділу Краматорськ.

Нагадаємо, раніше Національна гвардія України оголосила, що розміщує своє нові підрозділи в Болградському та Ізмаїльському районах (Одеська область).