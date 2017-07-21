Держприкордонслужба фіксує зниження пасажиропотоку в окупований Крим
За червень 2017 року адміністративний кордон в обох напрямках перетнули на 13% громадян менше, ніж за аналогічний період минулого року, а транспортних засобів менше на 21%.
"Аналогічна ситуація спостерігається і у липні цього року, де за два тижні громадян вже менше на 13%, а машин менше аж на 27%, ніж за такий же період у 2016 році. Разом з тим, окупаційні служби продовжують штучно створювати черги перед контрольними пунктами. Через такі провокаційні дії громадяни змушені простоювати в очікуванні по кілька годин. Зараз окупаційні служби пропускають у середньому не більше 10 автомобілів на годину і активізують свою роботу тільки під час перебування знімальних груп російських пропагандистських каналів", - повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
Станом на 11:00 годину п'ятниці, 21 липня, у штучній черзі в контрольному пункті "Чонгар" стоїть близько 85 автомобілів, перед КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка" черги відсутні.
Нагадаємо, представники окупаційної адміністрації у Криму заявляють, що влада України нібито намагається завадити поїздкам українських туристів на курорти півострова.
Зазначимо, попит росіян на відпочинок в Криму в порівнянні з 2016 роком впав приблизно на третину, про це свідчать дані Російського союзу туріндустрії.
В свою чергу, російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку "вдалого" початку туристичного сезону і заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку з материкової України.
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