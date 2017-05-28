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Держприкордонслужба обладнала усі КПП приладами біометричного контролю

Безвізовий режим набуде чинності 11 червня
В Україні усі контрольно-пропускні пункти Держприкордонслужби обладнали приладами біометричного контролю.
Держприкордонслужба обладнала усі КПП приладами біометричного контролю Фото: 112.ua

"Державна прикордонна служба обладнала всі КПП приладами біометричного контролю", - повідомляє Консульська служба Міністерства закордонних справ у Twitter.

 

Зазначимо, офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.Згідно якого, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення.  

Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
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28 05 2017 17:52
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