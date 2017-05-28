CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні усі контрольно-пропускні пункти Держприкордонслужби обладнали приладами біометричного контролю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держприкордонслужба обладнала усі КПП приладами біометричного контролю
Безвізовий режим набуде чинності 11 червня
Фото: 112.ua
"Державна прикордонна служба обладнала всі КПП приладами біометричного контролю", - повідомляє Консульська служба Міністерства закордонних справ у Twitter.
#Безвіз: Державна прикордонна служба обладнала усі КПП приладами біометричного контролю. pic.twitter.com/MjkH8IiV8k— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 28 мая 2017 г.
Зазначимо, офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.Згідно якого, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення.
Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
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