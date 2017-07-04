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Держприкордонслужба припинила ввезення в Україну 4 тис. таблеток опіатів з Польщі

Провезти в Україну таблетки намагалися громадяни України, які заховали їх під водійським сидінням
На кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби припинили ввезення великої кількості таблеток Subutex з вмістом опіатів. Ввезти таблетки в Україну, намагалися громадяни України, які ховали їх, зокрема, під водійським сидінням.
Держприкордонслужба припинила ввезення в Україну 4 тис. таблеток опіатів з Польщі

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби а сторінці в Facebook.

Повідомляється, що співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби отримали інформацію про намір порушників спробувати ввезти в Україну велику кількість нарковмісних таблеток заздалегідь. Тому, коли двоє чоловіків перетинали кордон на автомобілі Volkswagen в пункті пропуску "Шегині" прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду. В результаті перевірки, інформація підтвердилася.

Співробітники Держприкордонслужби вилучили близько 560 блістерів таблеток Subutex по 7 таблеток у кожному. Точна кількість наразі встановлюється.

За даним фактом СБУ направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних засобів, їх аналогів або прекурсорів". Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що поліція на Рівненщині виявила устаткування для виготовлення наркотиків.

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07 04 2017 07:31
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