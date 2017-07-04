Держприкордонслужба припинила ввезення в Україну 4 тис. таблеток опіатів з Польщі
Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби а сторінці в Facebook.
Повідомляється, що співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби отримали інформацію про намір порушників спробувати ввезти в Україну велику кількість нарковмісних таблеток заздалегідь. Тому, коли двоє чоловіків перетинали кордон на автомобілі Volkswagen в пункті пропуску "Шегині" прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду. В результаті перевірки, інформація підтвердилася.
Співробітники Держприкордонслужби вилучили близько 560 блістерів таблеток Subutex по 7 таблеток у кожному. Точна кількість наразі встановлюється.
За даним фактом СБУ направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних засобів, їх аналогів або прекурсорів". Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що поліція на Рівненщині виявила устаткування для виготовлення наркотиків.
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