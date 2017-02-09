CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрикордонники не затримували прес-секретаря партії "Руху нових сил" Мар'яну Поштар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держприкордонслужба спростовує затримання речниці партії Саакашвілі, – ВІДЕО
Речник Держприкордонслужби стверджує, що ніхто нікого не затримував
Фото: BIN.ua
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Ніхто нікого не затримував... Громадянці, а нею виявилася Мар'яна Поштар, пояснили порядок зйомок у контрольованому прикордонному районі та попросили на майбутнє узгоджувати свої дії у відповідності до вимог законодавства та Держприкордонслужби. Все!", – зазначив Слободян.
Водночас, у коментарі Громадському Поштар заявила, що її затримали на кілька хвилин, але невдовзі, після того як у ситуацію втрутився старший по зміні, відпустили.
Нагадаємо, у партії Саакашвілі повідомили про затримання прес-секретарки на українському кордоні.
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02 09 2017 19:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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