Держприкордонслужба спростовує затримання речниці партії Саакашвілі, – ВІДЕО

Прикордонники не затримували прес-секретаря партії "Руху нових сил" Мар'яну Поштар.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Ніхто нікого не затримував... Громадянці, а нею виявилася Мар'яна Поштар, пояснили порядок зйомок у контрольованому прикордонному районі та попросили на майбутнє узгоджувати свої дії у відповідності до вимог законодавства та Держприкордонслужби. Все!", – зазначив Слободян.

Водночас, у коментарі Громадському Поштар заявила, що її затримали на кілька хвилин, але невдовзі, після того як у ситуацію втрутився старший по зміні, відпустили.

Нагадаємо, у партії Саакашвілі повідомили про затримання прес-секретарки на українському кордоні.