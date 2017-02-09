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Держприкордонслужба спростовує затримання речниці партії Саакашвілі, – ВІДЕО

Речник Держприкордонслужби стверджує, що ніхто нікого не затримував
Прикордонники не затримували прес-секретаря партії "Руху нових сил" Мар'яну Поштар.
Держприкордонслужба спростовує затримання речниці партії Саакашвілі, – ВІДЕО Фото: BIN.ua

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Ніхто нікого не затримував... Громадянці, а нею виявилася Мар'яна Поштар, пояснили порядок зйомок у контрольованому прикордонному районі та попросили на майбутнє узгоджувати свої дії у відповідності до вимог законодавства та Держприкордонслужби. Все!", – зазначив Слободян.

Водночас, у коментарі Громадському Поштар заявила, що її затримали на кілька хвилин, але невдовзі, після того як у ситуацію втрутився старший по зміні, відпустили.

Нагадаємо, у партії Саакашвілі повідомили про затримання прес-секретарки на українському кордоні.

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02 09 2017 19:20
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