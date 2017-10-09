Держприкордонслужба збирає матеріали для прокуратури щодо прориву Саакашвілі, – Слободян

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, пише "Українська правда".

"Тут є ціла низка порушень. Наразі наша задача задокументувати всі ці порушення по гарячих слідах і передати їх в прокуратуру", – заявив він.

За словами Слободяна, йдеться про щонайменше три епізоди.

"Це незаконний прорив на режимний об’єкт, тобто порушення міжнародних угод з польською стороною, незаконний перетин державного кордону, а також це нанесення тілесних ушкоджень співробітникам прикордонної служби", – зазначив Слободян.

На уточнююче запитання, коли саме матеріали будуть передані в прокуратуру, він зазначив, що "на це піде деякий час".

На запитання, чи ці матеріали стосуватимуться лише Саакашвілі, чи всіх, хто перетинав кордон, зокрема депутатів, Слободян сказав: "Це стосуватиметься всіх, хто перетнув кордон, в тому числі депутатів, і Саакашвілі".

Слободян також вважає, що ця ситуація може негативно вплинути на безвіз для українців і це питання може підніматися в Європарламенті.

"Це логічно, бо безлад на кордоні з ЄС не є позитивом для іміджу України. Наші "друзі" (у лапках) скористаються цим, що б підняти питання про призупинення безвізу", – вважає він.

Нагадаємо, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон. Зараз він прямує до Львова.