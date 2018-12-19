Держсекретар США Помпео і митрополит Епіфаній провели телефонну розмову
Протягом розмови Помпео наголосив на підтримці Сполученими Штатами релігійної свободи та суверенітету України. Він також закликав поважати "можливість усіх українців сповідувати (релігію) за власним вибором", повідомив заступник голови Держдепу США Роберт Палладіно, інформує LB.ua.
Раніше Сполучені Штати Америки привітали створення Православної церкви України і призначення митрополита Епіфанія її предстоятелем. Державний департамент США у спеціальній заяві назвав встановлення незалежної Православної церкви України "історичним моментом".
Нагадаємо, 15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.
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