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Держсекретар США Помпео і митрополит Епіфаній провели телефонну розмову

США підтримують релігійну свободу і суверенітет України
Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео провів телефонну розмову з главою Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.
Держсекретар США Помпео і митрополит Епіфаній провели телефонну розмову Майк Помпео. Фото: АР

Протягом розмови Помпео наголосив на підтримці Сполученими Штатами релігійної свободи та суверенітету України. Він також закликав поважати "можливість усіх українців сповідувати (релігію) за власним вибором", повідомив заступник голови Держдепу США Роберт Палладіно, інформує LB.ua.

Раніше Сполучені Штати Америки привітали створення Православної церкви України і призначення митрополита Епіфанія її предстоятелем. Державний департамент США у спеціальній заяві назвав встановлення незалежної Православної церкви України "історичним моментом".

Нагадаємо, 15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

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19 12 2018 09:30
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