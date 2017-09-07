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Держсекретар США прилетів в Україну

Це перший візит нового держсекретаря США до Києва
Державний секретар США Рекс Тіллерсон прилетів в Україну з офіційним візитом.
Держсекретар США прилетів в Україну Фото: twitter.com/nwadhams

"Для виконання домовленостей президентів України і США 9 липня в Україні з візитом перебуватиме держсекретар США Рекс Тіллерсон. У Києві керівника зовнішньополітичного відомства США прийме Президент Петро Порошенко для обговорення питань зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США і продовження координації зусиль з протидії російській агресії проти України", - йдеться в анонсі візиту Тіллерсона, який оприлюднено на сайті голови держави.

Водночас, в Держдепі США повідомили, що Тіллерсон планує підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України і обговорити хід реформ.

Тіллерсон також зустрінеться з представниками уряду та громадянського суспільства, заплановано заяви для ЗМІ.

Нагадаємо, що 20 червня Порошенко зустрічався з Тіллерсоном у Вашингтоні.

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