Держсекретар США прилетів в Україну
"Для виконання домовленостей президентів України і США 9 липня в Україні з візитом перебуватиме держсекретар США Рекс Тіллерсон. У Києві керівника зовнішньополітичного відомства США прийме Президент Петро Порошенко для обговорення питань зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США і продовження координації зусиль з протидії російській агресії проти України", - йдеться в анонсі візиту Тіллерсона, який оприлюднено на сайті голови держави.
Водночас, в Держдепі США повідомили, що Тіллерсон планує підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України і обговорити хід реформ.
Тіллерсон також зустрінеться з представниками уряду та громадянського суспільства, заплановано заяви для ЗМІ.
Нагадаємо, що 20 червня Порошенко зустрічався з Тіллерсоном у Вашингтоні.
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