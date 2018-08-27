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Держсекретар США закликає Росію відпустити Сенцова та всіх українських політв'язнів

Помпео висловив стурбованість здоров'ям Сенцова
Держсекретар США Майк Помпео обговорив з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим питання звільнення українських політв'язнів.
Держсекретар США закликає Росію відпустити Сенцова та всіх українських політв Фото:i.lb.ua

Про це повідомляють у прес-службі посольства США в Україні.

"Держсекретар висловив стурбованість здоров'ям Сенцова та закликав Росію звільнити Сенцова та всіх політв'язнів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Держдеп США стурбований станом здоров'я незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова і закликав РФ негайно звільнити його та інших українських політв'язнів.

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27 08 2018 19:21
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