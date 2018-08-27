ПОЛІТИКА НОВИНИДержсекретар США Майк Помпео обговорив з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим питання звільнення українських політв'язнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держсекретар США закликає Росію відпустити Сенцова та всіх українських політв'язнів
Помпео висловив стурбованість здоров'ям Сенцова
Фото:i.lb.ua
Про це повідомляють у прес-службі посольства США в Україні.
"Держсекретар висловив стурбованість здоров'ям Сенцова та закликав Росію звільнити Сенцова та всіх політв'язнів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Держдеп США стурбований станом здоров'я незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова і закликав РФ негайно звільнити його та інших українських політв'язнів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 08 2018 19:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
No articles