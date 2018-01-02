Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Держсекретар США звинуватив Росію в продажі зброї "недружнім режимам" в Латинській Америці

Він засудив і стратегію Китаю в регіоні
Тіллерсон заявив, що Росія допомагає режимам, які не поважають демократичні цінності.
Держсекретар США звинуватив Росію в продажі зброї "недружнім режимам" в Латинській Америці Фото: reuters.com

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон звинуватив Російську Федерацію в продажі зброї "недружнім режимам" в країнах Латинської Америки.

Про це держсекретар США сказав під час виступу в Університеті Техасу в Остіні щодо політики США у Західній півкулі, і, зокрема, в країнах Латинської Америки, - повідомляє УНІАН.

"Зростаюча присутність Росії у регіоні також викликає тривогу, оскільки вона продовжує продавати зброю та військове спорядження недружнім режимам, які не поділяють нашої поваги до демократичних цінностей", - наголосив Тіллерсон.

Також держсекретар США звернув увагу на стратегію Китаю в Латинській Америці, яка в реальності часто спрямована на "короткострокові вигоди для довгострокової залежності".

Нагадаємо, нещодавно державний секретар США Рекс Тіллерсон поклав на Росію частину відповідальності за використання хімічної зброї в Сирії урядовими військами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2018 23:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.