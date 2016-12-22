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Держсекретарем Мінфіну став заступник Данилюка Капінус

За його участі розроблено та прийнято Радою антикорупційний законопроект змін до податкового законодавства
Конкурс на посаду державного секретаря міністерства фінансів виграв заступник глави Мінфіну Євгеній Капінус.
Держсекретарем Мінфіну став заступник Данилюка Капінус Євгеній Капінус. Фото: biz.nv.ua

"Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Євгенія Капінуса переможцем конкурсу на посаду державного секретаря Міністерства фінансів", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства у Facebook.

Євгеній Капінус - заслужений економіст України, фахівець з інвестиційної політики. З квітня 2016 року працював на посаді заступника міністра фінансів керівником апарату, відповідав за реформу фіскальної політики та фіскальної служби. За його участі розроблено та прийнято Радою антикорупційний законопроект змін до податкового законодавства.

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22 12 2016 19:27
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