НОВИНИКонкурс на посаду державного секретаря міністерства фінансів виграв заступник глави Мінфіну Євгеній Капінус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держсекретарем Мінфіну став заступник Данилюка Капінус
За його участі розроблено та прийнято Радою антикорупційний законопроект змін до податкового законодавства
Євгеній Капінус. Фото: biz.nv.ua
"Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Євгенія Капінуса переможцем конкурсу на посаду державного секретаря Міністерства фінансів", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства у Facebook.
Євгеній Капінус - заслужений економіст України, фахівець з інвестиційної політики. З квітня 2016 року працював на посаді заступника міністра фінансів керівником апарату, відповідав за реформу фіскальної політики та фіскальної служби. За його участі розроблено та прийнято Радою антикорупційний законопроект змін до податкового законодавства.
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