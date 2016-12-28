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Уряд призначив Ганну Онищенко держсекретарем Мін'юсту

Призначення відбулося на основі конкурсного відбору
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення державним секретарем Міністерства юстиції Ганну Онищенко.
Уряд призначив Ганну Онищенко держсекретарем Мін Ганна Онищенко. Фото: staticflickr.com

Відповідне рішення було прийняте після перемоги Ганни Онищенко у конкурсі Національного агентства України з питань державної служби, який відбувся 6 грудня, повідомляє прес-служба відомства.

"У ході конкурсного відбору претенденти пройшли тестування, розв'язання ситуаційних завдань та співбесіду", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Ганна Онищенко прийшла на роботу до Міністерства юстиції у березні 2014 року на посаду заступника міністра - керівника апарату. З травня 2014 вона очолювала Державну реєстраційну службу, а з 2 грудня 2014 працювала на посаді міністра Кабінету міністрів. 27 квітня 2016 року Онищенко повернулася на роботу до Мін'юсту на раніше займану посаду, де і працювала до сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань люстрації.

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