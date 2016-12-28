Уряд призначив Ганну Онищенко держсекретарем Мін'юсту
Відповідне рішення було прийняте після перемоги Ганни Онищенко у конкурсі Національного агентства України з питань державної служби, який відбувся 6 грудня, повідомляє прес-служба відомства.
"У ході конкурсного відбору претенденти пройшли тестування, розв'язання ситуаційних завдань та співбесіду", - йдеться у повідомленні.
Довідка: Ганна Онищенко прийшла на роботу до Міністерства юстиції у березні 2014 року на посаду заступника міністра - керівника апарату. З травня 2014 вона очолювала Державну реєстраційну службу, а з 2 грудня 2014 працювала на посаді міністра Кабінету міністрів. 27 квітня 2016 року Онищенко повернулася на роботу до Мін'юсту на раніше займану посаду, де і працювала до сьогоднішнього дня.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань люстрації.
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