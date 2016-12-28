У Мінінфрастуктури призначили держсекретаря, з яким відмовляється працювати Омелян

Кабмін призначив Андрія Галущака державним секретарем Міністерства інфраструктури з випробувальним терміном три місяці.

Зокрема, про повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, посилаючись на рішення, прийняте на засіданні уряду, інформують "Українські Новини".

Галущака визнали переможцем конкурсу на держсекретаря МІУ 16 листопада. Незабаром міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що не буде працювати з Галущаком, і пригрозив піти у відставку.

Свою позицію Омелян підтвердив 27 грудня.

Галущак до призначення обіймав посаду начальника департаменту інвестиційної політики "Укрзалізниці".

Аналітики моніторингової місії "ДоброЧесно" повідомляли, що Андрій Галущак працював з Владиславом Каськівим у Державному агентстві з інвестицій. Очолював національний проект "Повітряний експрес" і був заступником директора проекту "LNG-термінал", навколо яких виникли гучні скандали у зв'язку з імовірним розкраданням коштів.

Нагадаємо, що конкурс на посаду державного секретаря міністерства фінансів виграв заступник глави Мінфіну Євгеній Капінус.