ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Національного агентства з питань державної служби переконана, що це додасть українській публічній службі ефективності та мобільності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держслужбовців навчатимуть англійської мови
Фото: molbuk.ua
Державних службовців планують навчити англійської мови.
Про це розповіла голова Національного агентства з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина.
"На законодавчому рівні є намір забезпечити сприяння у вивченні публічними службовцями англійської мови. НАДС бере участь у підготовці відповідного законопроєкту", – зазначила вона.
У документі, як зауважила голова НАДС, будуть зазначені категорії державних службовців, які мають володіти англійською, а також для них буде визначений необхідний час на вивчення англійської мови.
"Її опанування, безумовно, додасть українській публічній службі ефективності та мобільності", – підкреслила Наталія Алюшина.
Раніше повідомлялось, що Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) запустило чат-бот у месенджері Telegram для пошуку актуальних вакансій на державному порталі
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 11 2022 09:20 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян
- Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти
СТАТТІ