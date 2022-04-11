Держслужбовців навчатимуть англійської мови

Голова Національного агентства з питань державної служби переконана, що це додасть українській публічній службі ефективності та мобільності.

Фото: molbuk.ua

Державних службовців планують навчити англійської мови. Про це розповіла голова Національного агентства з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина. "На законодавчому рівні є намір забезпечити сприяння у вивченні публічними службовцями англійської мови. НАДС бере участь у підготовці відповідного законопроєкту", – зазначила вона. У документі, як зауважила голова НАДС, будуть зазначені категорії державних службовців, які мають володіти англійською, а також для них буде визначений необхідний час на вивчення англійської мови. "Її опанування, безумовно, додасть українській публічній службі ефективності та мобільності", – підкреслила Наталія Алюшина. Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) запустило чат-бот у месенджері Telegram для пошуку актуальних вакансій на державному порталі Раніше повідомлялось, що

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