НОВИНИКабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити розмір окладів працівникам Генеральної прокуратури України на 25%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держслужбовцям ГПУ підняли оклади на 25%
Кабмін підвищив зарплати працівникам Генпрокуратури на 25%
Фото: з вільних джерел
Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 18 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відзначається, що раніше на службовців Генпрокуратури, яка є конституційним органом з особливим статусом і юрисдикцією по всій країні, підвищення посадових окладів не поширювалося.
Відповідно, даний документ прийнятий для забезпечення міжпосадової дисципліни в оплаті праці.
Додамо, що у Національному банку України повідомили, що у першому півріччі 2018 року рівень доходів населення України склав лише 82% від рівня доходів 2013 року.
Нагадаємо, Органи прокуратури, в тому числі Генеральна прокуратура, звільнили 208 співробітників у порядку люстрації (закону "Про очищення влади").
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18 12 2018 13:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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