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Держслужбовцям ГПУ підняли оклади на 25%

Кабмін підвищив зарплати працівникам Генпрокуратури на 25%
Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити розмір окладів працівникам Генеральної прокуратури України на 25%.
Держслужбовцям ГПУ підняли оклади на 25% Фото: з вільних джерел

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 18 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що раніше на службовців Генпрокуратури, яка є конституційним органом з особливим статусом і юрисдикцією по всій країні, підвищення посадових окладів не поширювалося.

Відповідно, даний документ прийнятий для забезпечення міжпосадової дисципліни в оплаті праці.

Додамо, що у Національному банку України повідомили, що у першому півріччі 2018 року рівень доходів населення України склав лише 82% від рівня доходів 2013 року.

Нагадаємо, Органи прокуратури, в тому числі Генеральна прокуратура, звільнили 208 співробітників у порядку люстрації (закону "Про очищення влади").

 

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18 12 2018 13:32
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