Держслужбовцям ГПУ підняли оклади на 25%

Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити розмір окладів працівникам Генеральної прокуратури України на 25%.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 18 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що раніше на службовців Генпрокуратури, яка є конституційним органом з особливим статусом і юрисдикцією по всій країні, підвищення посадових окладів не поширювалося.

Відповідно, даний документ прийнятий для забезпечення міжпосадової дисципліни в оплаті праці.

Додамо, що у Національному банку України повідомили, що у першому півріччі 2018 року рівень доходів населення України склав лише 82% від рівня доходів 2013 року.