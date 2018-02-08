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Держспоживслужба: У Києві не може бути жодного легального кіоску з шаурмою

Перевіряти встановлені кіоски має поліція
У київському відділі Держпродспоживслужби запевняють, що у столиці не може бути жодного офіційно зареєстрованого кіоску із шаурмою.
Держспоживслужба: У Києві не може бути жодного легального кіоску з шаурмою Фото: telegraf.in.ua

"За своїми архітектурними особливостями мала архітектурна форма (МАФ) не може забезпечити дотримання санітарних вимог щодо забезпечення безпеки надання послуг громадського харчування. Там мають бути розмежовані потокові, має бути вода холодна і гаряча, мають бути окремі бокси для овочів і м'яса. Також має бути набір посуду: різні розділочні доски, різні ножі. На 4 квадратних метрах МАФів це зробити не реально. Ніхто не може дати документів на приготування шаурми", - заявив заступник керівника київської Держспоживслужби Олександр Овчаренко в коментарі "УП. Життя".

"Кількість незареєстрованих кіосків вимірюється навіть не сотнями. Вони не реєструються", – пояснив він.

За словами Овчаренка, перевіряти встановлені кіоски має поліція.

Нагадаємо, що станом на 1 серпня після вживання шаурми в Києві у 70 людей діагностували гостру кишкову інфекцію.

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02 08 2018 16:08
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