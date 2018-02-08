Держспоживслужба: У Києві не може бути жодного легального кіоску з шаурмою
"За своїми архітектурними особливостями мала архітектурна форма (МАФ) не може забезпечити дотримання санітарних вимог щодо забезпечення безпеки надання послуг громадського харчування. Там мають бути розмежовані потокові, має бути вода холодна і гаряча, мають бути окремі бокси для овочів і м'яса. Також має бути набір посуду: різні розділочні доски, різні ножі. На 4 квадратних метрах МАФів це зробити не реально. Ніхто не може дати документів на приготування шаурми", - заявив заступник керівника київської Держспоживслужби Олександр Овчаренко в коментарі "УП. Життя".
"Кількість незареєстрованих кіосків вимірюється навіть не сотнями. Вони не реєструються", – пояснив він.
За словами Овчаренка, перевіряти встановлені кіоски має поліція.
Нагадаємо, що станом на 1 серпня після вживання шаурми в Києві у 70 людей діагностували гостру кишкову інфекцію.
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