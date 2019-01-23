БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ 2018 році субсидії отримували 6,538 мільйона домогосподарств, що на 25,8% менше, ніж в 2017 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держстат: кількість отримувачів субсидії різко знизилася
Компенсації витрат на оплату житлокомпослуг на одну сім'ю в грудні 2018 року зменшився на 28,8%
Фото: з вільних джерел
Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату житлокомпослуг на одну сім'ю в грудні 2018 року зменшився на 28,8% в порівнянні з груднем 2017 року і становив 713 грн, йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики.
Згідно з даними Держстату, в грудні 2018 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 3,92 млн домогосподарств, що на 14,5% більше, ніж в листопаді 2018 року.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України 27 грудня схвалив постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати.
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