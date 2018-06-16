Держстат: Російських товарів в Україні побільшало на третину, експорт з України в Росію знизився

Державна служба статистики України оприлюднила свіжі дані щодо зовнішньої торгівлі за січень-квітень 2018 року.

Україна експортувала товарів на 15,5 мільярдів доларів, імпортувала - на 16,9 мільярда. Обидва показники зросли більше ніж на 10 відсотків проти попереднього року. Негативне сальдо зросло з 0,97 до 1,42 мільярда.

Експорт українських товарів до Росії скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на шість відсотків, до 1,19 мільярда доларів. Натомість імпорт російських товарів зріс на 31%, до 2,56 мільярда доларів.

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Конкретної структури закупівель з Росії Держстат не наводить. Загалом торговельний баланс України погіршився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, за чотири місяці (січень-квітень) 2018 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами збільшилося в 1,5 рази - до $1,4 млрд в порівнянні з січнем-квітнем 2017 року ($968,6 млн).