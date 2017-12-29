Держстат розповів в яких галузях найвищі зарплати Середня заробітна плата в Україні за рік зросла на 40%, - дані Держстату

Середня заробітна плата в Україні в листопаді 2017 року становила 7479 гривень, що на 38,3% вище показника листопада 2016 року.

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Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на дані Державної служба статистики. Зарплати вище середньої зафіксували у: промисловості – 8169 гривень; оптовій та роздрібній торгівлі – 8082 гривні; у сфері транспорту – 8023 гривні; в авіаційному транспорті – 30 390 гривень; у сфері ІТ – 13 044 гривні; фінансовій та страховій діяльності – 13 164 гривні; у науці – 10 378 гривень; у сфері оборони – 10 887 гривень. Середні зарплати в медицині та освіті становлять 5101 грн та 5859 грн відповідно. У промисловості найбільші зарплати отримували працівники добувної, фармацевтичної галузі, металурги і виробники комп’ютерної та оптичної продукції. Найбільші зарплати отримували мешканці Києва – в середньому 11 643 гривні. Нагадаємо, що в жовтні 2017 року в порівнянні з вереснем поточного року реальна заробітна плата в Україні зменшилася на 0,8%.

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