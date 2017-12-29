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Держстат розповів в яких галузях найвищі зарплати

Середня заробітна плата в Україні за рік зросла на 40%, - дані Держстату
Середня заробітна плата в Україні в листопаді 2017 року становила 7479 гривень, що на 38,3% вище показника листопада 2016 року.
Держстат розповів в яких галузях найвищі зарплати робота

Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на дані Державної служба статистики.

Зарплати вище середньої зафіксували у:

промисловості – 8169 гривень;

оптовій та роздрібній торгівлі – 8082 гривні;

у сфері транспорту – 8023 гривні;

в авіаційному транспорті – 30 390 гривень;

у сфері ІТ – 13 044 гривні;

фінансовій та страховій діяльності – 13 164 гривні;

у науці – 10 378 гривень;

у сфері оборони – 10 887 гривень.

Середні зарплати в медицині та освіті становлять 5101 грн та 5859 грн відповідно.

У промисловості найбільші зарплати отримували працівники добувної, фармацевтичної галузі, металурги і виробники комп’ютерної та оптичної продукції.

Найбільші зарплати отримували мешканці Києва – в середньому 11 643 гривні.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року в порівнянні з вереснем поточного року реальна заробітна плата в Україні зменшилася на 0,8%.

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29 12 2017 15:25
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