Держстат розповів в яких галузях найвищі зарплати
Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на дані Державної служба статистики.
Зарплати вище середньої зафіксували у:
промисловості – 8169 гривень;
оптовій та роздрібній торгівлі – 8082 гривні;
у сфері транспорту – 8023 гривні;
в авіаційному транспорті – 30 390 гривень;
у сфері ІТ – 13 044 гривні;
фінансовій та страховій діяльності – 13 164 гривні;
у науці – 10 378 гривень;
у сфері оборони – 10 887 гривень.
Середні зарплати в медицині та освіті становлять 5101 грн та 5859 грн відповідно.
У промисловості найбільші зарплати отримували працівники добувної, фармацевтичної галузі, металурги і виробники комп’ютерної та оптичної продукції.
Найбільші зарплати отримували мешканці Києва – в середньому 11 643 гривні.
Нагадаємо, що в жовтні 2017 року в порівнянні з вереснем поточного року реальна заробітна плата в Україні зменшилася на 0,8%.
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