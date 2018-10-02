Держстат розповів, які країни українці відвідували у 2017 році
Про це повідомляє Державна служба статистики України з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.
Найбільше українців виїжджали до Польщі – 9,9 млн.
Більш, ніж вдвічі менше наших співгромадян виїжджало до Росії – 4,3 млн.
На третьому місці – Угорщина (3,1 млн).
Також багато українців подорожувало до Молдови (1,68 млн), Білорусі і Туреччини (по майже 1,2 млн.), Румунії (понад 1 млн), Словаччини (850 тис.) і Єгипту (733 тис.).
Найменш популярними для відвідування українцями виявилися Таджикистан (10 осіб за весь минулий рік), Норвегія, Піткерн, Малі, Киргизстан (по 7 осіб), і лише по одному українцю побували в Іраку, Канаді і Південній Кореї.
Загалом у минулому році українці відвідали 71 країни світу. За кордон виїжджали майже 26,5 млн громадян України (без врахування обслуговуючого персоналу транспортних засобів та військовослужбовців).
Нагадаємо, урядові делегації витратили 4,162 млн грн за рахунок коштів господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів на закордонні відрядження у 2017 році.
Упродовж 2017 року в пунктах пропуску на держкордоні працівники Держприкордонслужби виявили 917 одиниць зброї, 19,3 тис. боєприпасів, 13 кг вибухівки, 900 кг наркотиків і психотропів.
Країнами-лідерами за кількістю громадян, які працювали в Україні за наявності дозволу на працевлаштування, у 2017-му році стали Туреччина, Росія та Білорусь.
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