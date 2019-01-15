Держстат: Скільки коштує орендувати квартиру в різних областях України

Середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року – 3 352 гривні.

Найдорожче коштує винайняти квартиру в Києві. Найдешевші квартири, за даними Держстату, в Сумській, Івано-Франківській та Луганській областях. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

Рейтинг вартості оренди однокімнатної квартири (за даними на грудень 2018 року):

Київ – 6 636 гривень;

Одеська область – 5 457 гривень;

Львівська – 4 488 гривень;

Закарпатська – 3 641 гривня;

Харківська – 3 447 гривень;

Чернівецька – 3 372 гривні;

Рівненська – 3 357 гривень;

Вінницька – 3 338 гривень;

Хмельницька – 3 005 гривень;

Київська – 2 906 гривень;

Черкаська – 2 830 гривень;

Житомирська – 2 810 гривень;

Полтавська – 2 703 гривні;

Волинська – 2 560 гривень;

Кіровоградська – 2 528 гривень;

Тернопільська – 2 469 гривень;

Дніпропетровська – 2 452 гривні;

Миколаївська – 2 281 гривня;

Запорізька – 2 225 гривень;

Донецька – 2 145 гривень;

Херсонська – 2136 гривень;

Чернігівська – 2 096 гривень;

Сумська – 2 022 гривні;

Івано-Франківська – 1 960 гривень;

Луганська – 1 783 гривні.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, уряд працює над законопроектом про врегулювання ринку оренди житла в Україні та виведення його з тіні.