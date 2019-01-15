Держстат: Скільки коштує орендувати квартиру в різних областях України
Найдорожче коштує винайняти квартиру в Києві. Найдешевші квартири, за даними Держстату, в Сумській, Івано-Франківській та Луганській областях. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.
Рейтинг вартості оренди однокімнатної квартири (за даними на грудень 2018 року):
-
Київ – 6 636 гривень;
-
Одеська область – 5 457 гривень;
-
Львівська – 4 488 гривень;
-
Закарпатська – 3 641 гривня;
-
Харківська – 3 447 гривень;
-
Чернівецька – 3 372 гривні;
-
Рівненська – 3 357 гривень;
-
Вінницька – 3 338 гривень;
-
Хмельницька – 3 005 гривень;
-
Київська – 2 906 гривень;
-
Черкаська – 2 830 гривень;
-
Житомирська – 2 810 гривень;
-
Полтавська – 2 703 гривні;
-
Волинська – 2 560 гривень;
-
Кіровоградська – 2 528 гривень;
-
Тернопільська – 2 469 гривень;
-
Дніпропетровська – 2 452 гривні;
-
Миколаївська – 2 281 гривня;
-
Запорізька – 2 225 гривень;
-
Донецька – 2 145 гривень;
-
Херсонська – 2136 гривень;
-
Чернігівська – 2 096 гривень;
-
Сумська – 2 022 гривні;
-
Івано-Франківська – 1 960 гривень;
-
Луганська – 1 783 гривні.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, уряд працює над законопроектом про врегулювання ринку оренди житла в Україні та виведення його з тіні.
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