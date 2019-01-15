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Держстат: Скільки коштує орендувати квартиру в різних областях України

Найдорожче коштує винайняти квартиру в Києві
Середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року – 3 352 гривні.
Держстат: Скільки коштує орендувати квартиру в різних областях України Фото: з вільних джерел

Найдорожче коштує винайняти квартиру в Києві. Найдешевші квартири, за даними Держстату, в Сумській, Івано-Франківській та Луганській областях. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

Рейтинг вартості оренди однокімнатної квартири (за даними на грудень 2018 року):

  • Київ – 6 636 гривень;

  • Одеська область – 5 457 гривень;

  • Львівська – 4 488 гривень;

  • Закарпатська – 3 641 гривня;

  • Харківська – 3 447 гривень;

  • Чернівецька – 3 372 гривні;

  • Рівненська – 3 357 гривень;

  • Вінницька – 3 338 гривень;

  • Хмельницька – 3 005 гривень;

  • Київська – 2 906 гривень;

  • Черкаська – 2 830 гривень;

  • Житомирська – 2 810 гривень;

  • Полтавська – 2 703 гривні;

  • Волинська – 2 560 гривень;

  • Кіровоградська – 2 528 гривень;

  • Тернопільська – 2 469 гривень;

  • Дніпропетровська – 2 452 гривні;

  • Миколаївська – 2 281 гривня;

  • Запорізька – 2 225 гривень;

  • Донецька – 2 145 гривень;

  • Херсонська – 2136 гривень;

  • Чернігівська – 2 096 гривень;

  • Сумська – 2 022 гривні;

  • Івано-Франківська – 1 960 гривень;

  • Луганська – 1 783 гривні.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, уряд працює над законопроектом про врегулювання ринку оренди житла в Україні та виведення його з тіні.

 
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15 01 2019 16:54
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