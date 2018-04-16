CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ березні 2018 року офіційний рівень безробіття знизився на 0,1 процентних пункти – до 1,4% від кількості населення працездатного віку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держстат: В Україні скоротилася кількість безробітних
Середній розмір допомоги на одного безробітного в березні становив 2587 грн
Фото: з вільних джерел
Станом на 1 квітня цього року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 366,9 тис безробітних, тоді як місяцем раніше ця цифра була на рівні 383,7 тис осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
При цьому кількість вакансій в березні зросла до 93 тис. А кількість претендентів на 1 вакансію знизилася до 4 осіб.
Нагадаємо, що за підсумками січня 2018 року кількість безробітних в Україні збільшилася на 24, 5 тис. осіб - до 378,9 тис. проти 354,4 тис. у грудні 2017 року.
Як повідомляв голова Держслужби України з питань праці Роман Чернега, близько 50% українців працюють нелегально.
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16 04 2018 14:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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