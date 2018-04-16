Держстат: В Україні скоротилася кількість безробітних

Середній розмір допомоги на одного безробітного в березні становив 2587 грн

У березні 2018 року офіційний рівень безробіття знизився на 0,1 процентних пункти – до 1,4% від кількості населення працездатного віку.

Станом на 1 квітня цього року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 366,9 тис безробітних, тоді як місяцем раніше ця цифра була на рівні 383,7 тис осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

При цьому кількість вакансій в березні зросла до 93 тис. А кількість претендентів на 1 вакансію знизилася до 4 осіб.

Нагадаємо, що за підсумками січня 2018 року кількість безробітних в Україні збільшилася на 24, 5 тис. осіб - до 378,9 тис. проти 354,4 тис. у грудні 2017 року.

Як повідомляв голова Держслужби України з питань праці Роман Чернега, близько 50% українців працюють нелегально.