Держстат: в Україні сповільнилося зростання цін

З початку року ціни зросли на 4,4%

Інфляція на споживчому ринку в квітні сповільнилась до 0,8% після зростання на 1,1% в березні, 0,9% в лютому і 1,5% в січні 2018 року.

У річному вимірі, порівняно з квітнем 2017 року, зростання цін сповільнилося до 13,1% з 13,2% за підсумками березня, - повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, з початку року ціни зросли на 4,4%.

Базова інфляція в квітні в порівнянні з попереднім місяцем становила 0,6%, з початку року - 3,3%.

Зокрема, на споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1,1%.

Найбільше (на 5,4%) подорожчали овочі. На 0,7%-2,6% підвищилися ціни на м'ясо і м'ясопродукти, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби.

У той же час на 5,9-1,1% подешевшали гречана крупа, яйця, молоко, сало, фрукти, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби в квітні підвищилися на 1,5%, в т.ч. тютюнові вироби - на 2,1%, алкогольні напої - на 0,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% в Держстаті пояснили головним чином підвищенням тарифів на каналізацію на 1,5%, водопостачання - на 1,3%, утримання будинків і прибудинкових територій - на 0,4%.

Підвищення цін на транспорт в 0,3% в основному викликано подорожчанням транспортних послуг на 2,1%. Разом з тим на 0,7% подешевшало пальне.

Нагадаємо, що в березні 2018 року споживчі ціни підвищилися на 1,1%.Інфляція становить 13,2% в річному вимірі порівняно з 14% в лютому цього року. У січні-березні інфляція становила 3,5%.

Як відомо, інфляція на споживчому ринку в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,9%, від початку року – 2,4%.