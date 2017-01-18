CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ листопаді 2016 року чисельність населення України скоротилася на 0,04% або на 16,1 тис. осіб порівняно із жовтнем до 42 млн 603,9 тис. осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держстат зафіксувала зменшення населення України до 42,6 млн осіб
Дані наведені без урахування анексованої Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Фото: radiosvoboda.org
Дані наведені без урахування анексованої Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це повідомляє прес-центр Державної служби статистики.
Нагадаємо, що в жовтні чисельність населення України скоротилася на 0,04% або на 15,1 тис. осіб порівняно з вереснем до 42 млн 620 тис. осіб.
Станом на 1 листопада 2016 року чисельність наявного населення в Україні становила 42,62 млн осіб.
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