Держстат зафіксувала зменшення населення України до 42,6 млн осіб Дані наведені без урахування анексованої Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

У листопаді 2016 року чисельність населення України скоротилася на 0,04% або на 16,1 тис. осіб порівняно із жовтнем до 42 млн 603,9 тис. осіб.

Фото: radiosvoboda.org

Дані наведені без урахування анексованої Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це повідомляє прес-центр Державної служби статистики. Нагадаємо, що в жовтні чисельність населення України скоротилася на 0,04% або на 15,1 тис. осіб порівняно з вереснем до 42 млн 620 тис. осіб. Станом на 1 листопада 2016 року чисельність наявного населення в Україні становила 42,62 млн осіб.

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