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Держстат зафіксував підвищення рівня безробіття у лютому

Кількість вакансій в лютому зросла і склала 71,8 тис.(5 осіб претендують на 1 вакансію)
В Україні у лютому офіційний рівень безробіття підвищився на 0,1 процентний пункт до 1,5% - кількість безробітних складає 383,7 тис. осіб.
Держстат зафіксував підвищення рівня безробіття у лютому Фото: з вільних джерел

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України. 

Для порівняння, у січні у службі зайнятості було зареєстровано 378,9 тис. безробітних.

Кількість вакансій в лютому зросла і склала 71,8 тис. (5 осіб претендують на 1 вакансію).

Середній розмір допомоги на одного безробітного - 2 357 грн.

Нагадаємо, що в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко повідомляв, що близько половини безробітних українців мають вищу освіту.

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15 03 2018 14:18
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