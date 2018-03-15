НОВИНИВ Україні у лютому офіційний рівень безробіття підвищився на 0,1 процентний пункт до 1,5% - кількість безробітних складає 383,7 тис. осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держстат зафіксував підвищення рівня безробіття у лютому
Кількість вакансій в лютому зросла і склала 71,8 тис.(5 осіб претендують на 1 вакансію)
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Для порівняння, у січні у службі зайнятості було зареєстровано 378,9 тис. безробітних.
Кількість вакансій в лютому зросла і склала 71,8 тис. (5 осіб претендують на 1 вакансію).
Середній розмір допомоги на одного безробітного - 2 357 грн.
Нагадаємо, що в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко повідомляв, що близько половини безробітних українців мають вищу освіту.
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15 03 2018 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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