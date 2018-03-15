Держстат зафіксував підвищення рівня безробіття у лютому Кількість вакансій в лютому зросла і склала 71,8 тис.(5 осіб претендують на 1 вакансію)

В Україні у лютому офіційний рівень безробіття підвищився на 0,1 процентний пункт до 1,5% - кількість безробітних складає 383,7 тис. осіб.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України. Для порівняння, у січні у службі зайнятості було зареєстровано 378,9 тис. безробітних. Кількість вакансій в лютому зросла і склала 71,8 тис. (5 осіб претендують на 1 вакансію). Середній розмір допомоги на одного безробітного - 2 357 грн. Нагадаємо, що в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко повідомляв, що близько половини безробітних українців мають вищу освіту.

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