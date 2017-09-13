Держустановам США заборонили використовувати продукцію "Лабораторії Касперського"

В.о. голови Міністерства внутрішньої безпеки США Елейн Дьюк в середу видала директиву, яка забороняє федеральним відомствам будь-які дії, пов'язані з використанням продуктів або послуг, прямо або побічно поставлених "Лабораторією Касперського" або структурами, які їй належать.

Про це повідомляє Голос Америки

Директива закликає федеральні відомства й агентства ідентифікувати будь-яке використання або присутність продукції "Лабораторії Касперського" в своїх інформаційних системах, розробити детальні плани їх видалення і припинення їх використання та реалізувати їх.

"Міністерство стурбоване зв'язками деяких співробітників Касперського з російськими урядовими та розвідувальними відомствами, а також вимогами російського законодавства, що дають російським розвідслужбам просити або примушувати Касперського надавати (їм) допомогу", - йдеться в заяві міністерства.

У кінці серпня координатор Білого дому з кібербезпеки Роб Джойс заявив в ефірі CBS News, що використовувати продукти "Лабораторії Касперського" може бути небезпечно.

Раніше США виключили "Лабораторію Касперського" з числа постачальників ПЗ для держорганів. У червні комітет Сенату з питань збройних сил схвалив законопроект, що забороняє їх застосування в Міноборони США. Шахін пише, що доповнить цей законопроект, розширивши його дію на всі федеральні структури.

Зазначимо, раніше про високий ризик кібератак до Дня Незалежності в Україні попереджали у кіберполіції. Також iPress.ua повідомляв, що українські банки і бізнес напередодні Дня Незалежності можуть атакувати хакери.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. Вірус заблокував щонайменше 57 тис пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".