Десантникам і морській піхоті підвищили виплати
Крім того, підвищено грошове утримання рядового, сержантського і старшинського складу високомобільних десантних військ і морської піхоти, - повідомив Полторак.
Доплату військовим, які виконують завдання на першій лінії оборони, збільшено з 7500 до 10 000 гривень на місяць, на другій лінії - з 3500 до 4500 гривень.
Ці виплати військовослужбовці отримуватимуть, починаючи з вересня цього року.
Грошове утримання рядового, сержантського та старшинського складу високомобільних десантних військ і морської піхоти підвищено на 15-20%.
Нагадаємо, починаючи з 1 серпня розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань у зоні АТО на першій лінії для військовослужбовців Збройних Сил України збільшено з 7500 до 10 000 гривень.
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