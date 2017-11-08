Десантникам і морській піхоті підвищили виплати

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення виплат військовим, які проходять службу в районі проведення АТО.

Крім того, підвищено грошове утримання рядового, сержантського і старшинського складу високомобільних десантних військ і морської піхоти, - повідомив Полторак.

Доплату військовим, які виконують завдання на першій лінії оборони, збільшено з 7500 до 10 000 гривень на місяць, на другій лінії - з 3500 до 4500 гривень.

Ці виплати військовослужбовці отримуватимуть, починаючи з вересня цього року.

Грошове утримання рядового, сержантського та старшинського складу високомобільних десантних військ і морської піхоти підвищено на 15-20%.

Нагадаємо, починаючи з 1 серпня розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань у зоні АТО на першій лінії для військовослужбовців Збройних Сил України збільшено з 7500 до 10 000 гривень.