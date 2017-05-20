Десантникам на передову відправлять партію "летючих" танків Т-80
"Чергова партія красенів-танків Т-80 буде відправлено високомобільних десантних військ України на передову! Працюємо далі для зміцнення нашої обороноздатності", - написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Кількість одиниць техніки і термін їхнього відправлення військовим не вказані.
За свої швидкісні якості, які забезпечує газотурбінний двигун, розганяється Т-80 до 70 км/год., у військах цей танк називають "летючим".
Нагадаємо, Державний концерн "Укроборонпром" у 2016 році передав військовим 2139 одиниць нового та модернізованого ОВТ.
Також у 2016 році ДП "Київський бронетанковий завод", яке входить до складу держкорпорації "Укроборонпром", зробило для Збройних сил України понад півсотні нових БТР-3.
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