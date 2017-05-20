Десантникам на передову відправлять партію "летючих" танків Т-80

Кількість одиниць техніки і термін їхнього відправлення військовим не вказані

Президент Петро Порошенко повідомив, що на передову високомобільних десантних військ України буде відправлена партія танків Т-80.

"Чергова партія красенів-танків Т-80 буде відправлено високомобільних десантних військ України на передову! Працюємо далі для зміцнення нашої обороноздатності", - написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Кількість одиниць техніки і термін їхнього відправлення військовим не вказані.

За свої швидкісні якості, які забезпечує газотурбінний двигун, розганяється Т-80 до 70 км/год., у військах цей танк називають "летючим".

Нагадаємо, Державний концерн "Укроборонпром" у 2016 році передав військовим 2139 одиниць нового та модернізованого ОВТ.

Також у 2016 році ДП "Київський бронетанковий завод", яке входить до складу держкорпорації "Укроборонпром", зробило для Збройних сил України понад півсотні нових БТР-3.