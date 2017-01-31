Дещиця назвав мера Перемишля жертвою антиукраїнської провокації

За його словами, Хома був сам зацікавлений у тому, щоб знайти людину, яка викрикнула антиукраїнське гасло в ході демонстрації

Міський голова Перемишля Роберт Хома став жертвою антиукраїнської провокації, яку він не підтримує і засуджує.

"Треба реально розібратися, що насправді відбувалося з тим маршем. Виглядає, що цей клич, а цей клич був кинутий лише однією людиною, це була провокація. Цей клич не був підтриманий цілою демонстрацію. Складається враження, що ніби це ціла демонстрація кричала, але це не так", - заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі Еспресо.TV.

За його словами, мер Перемишля справді брав у цій демонстрації і вона проходила під його патронатом.

"Але він був сам зацікавлений у тому, щоб знайти винуватця, ту людину, яка викрикнула це гасло і звернувся до прокуратури. В результаті цю людину затримали і вона зараз перебуває під слідством", - розповів Дещиця.

Він каже, що заборона в'їзду меру Перемишля - це технічна помилка.

Дещиця заявив, що мер Перемишля зрадів новому потягу Інтерсіті+ до Києва і зацікавлений розвитку польсько-українських відносин.

Нагадаємо, у польському Перемишлі 10 грудня учасник "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, викрикнув "Смерть українцям". Демонстрація проходила під патронатом мера міста. Згодом учаснику маршу було офіційно пред'явлено звинувачення.

Однак, 17 січня Хому не впустили на територію України. Мер Перемишля їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі. СБУ заборонила йому в'їзд в Україну терміном на п'ять років.

Польща, в свою чергу, направила в Міністерство закордонних справ України ноту з проханням пояснити обставини заборони на в'їзд для мера Перемишля Роберта Хоми.

Натомість голова СБУ Василь Грицак висловився, що заборона на в’їзд до України меру польського Перемишля матиме позитивні наслідки для нього.

Минулого тижня Служба безпеки України скасувала п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну для мера Перемишля Роберта Хоми.