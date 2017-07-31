Дестабілізуючі дії РФ в Україні неприйнятні, - віце-президент США
Про це під час візиту до Таллінна заявив американський віце-президент Майк Пенс, повідомляє "Голос Америки".
Він відповів на запитання щодо законопроекту, який вводить нові та більш жорсткі санкції проти Росії, а також вже був ухвалений Конгресом. Він також описав позицію американської влади щодо захисту східно-європейських партнерів проти російської агресії.
"Президент дав чітко зрозуміти, що дестабілізуючі дії Росії, її підтримка злодійських режимів, її дії в Україні, все це неприйнятно. Президент дав чітко зрозуміти, що скоро він підпише законопроект щодо санкцій, який прийняв Конгрес, що цьому протидіяти", - наголосив Пенс.
Він висловив сподівання, що така демонстрація намірів США змусить Кремль змінити свою поведінку щодо України, а також підтримки режимів в Ірані та КНДР. Віце-президент також запевнив, що країна непохитно підтримує східноєвропейських партнерів.
"Президент Трамп послав мене в Європу з дуже простим месседжем. А саме - "Америка понад усе" не означає "Америка наодинці". Моє послання країнам Балтії буде таким самим, як моє послання під час візиту до Грузії та Чорногорії - наші східноєвропейські союзники, ми стоїмо з вами на одному боці заради свободи. Це велика честь, бути на вашому боці", - підсумував Пенс.
Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".
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