Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дестабілізуючі дії РФ в Україні неприйнятні, - віце-президент США

За словами Майкла Пенса, Дональд Трамп ухвалить нові санкції щодо Росії
Американська влада підтримує законопроект щодо нових санкцій проти Росії, адже вона дестабілізує Україну
Дестабілізуючі дії РФ в Україні неприйнятні, - віце-президент США Майк Пенс і Дональд Трамп. Фото: Carolyn Cole / Los Angeles Times

Про це під час візиту до Таллінна заявив американський віце-президент Майк Пенс, повідомляє "Голос Америки".

Він відповів на запитання щодо законопроекту, який вводить нові та більш жорсткі санкції проти Росії, а також вже був ухвалений Конгресом. Він також описав позицію американської влади щодо захисту східно-європейських партнерів проти російської агресії.

"Президент дав чітко зрозуміти, що дестабілізуючі дії Росії, її підтримка злодійських режимів, її дії в Україні, все це неприйнятно. Президент дав чітко зрозуміти, що скоро він підпише законопроект щодо санкцій, який прийняв Конгрес, що цьому протидіяти", - наголосив Пенс.

Він висловив сподівання, що така демонстрація намірів США змусить Кремль змінити свою поведінку щодо України, а також підтримки режимів в Ірані та КНДР. Віце-президент також запевнив, що країна непохитно підтримує східноєвропейських партнерів.

"Президент Трамп послав мене в Європу з дуже простим месседжем. А саме - "Америка понад усе" не означає "Америка наодинці". Моє послання країнам Балтії буде таким самим, як моє послання під час візиту до Грузії та Чорногорії - наші східноєвропейські союзники, ми стоїмо з вами на одному боці заради свободи. Це велика честь, бути на вашому боці", - підсумував Пенс.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2017 07:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.