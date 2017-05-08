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Десять країн ЄС запровадили червоний рівень небезпеки

Причиною стала аномальна спека
Десять країн Євросоюзу ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку.
Десять країн ЄС запровадили червоний рівень небезпеки Фото: google.com

Про це інформує Європейська мережа метеослужб Eumetnet.

Екстремальні погодні умови зафіксовані на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії.

Влада Іспанії, Франції, Греції, Македонії і Болгарії ввели помаранчевий рівень небезпеки. У деяких районах цих держав стовпчик термометра подолав позначку в 40 градусів.

Нагадаємо, у Львові через спеку на вулиці помер чоловік.

В окремих регіонах Європи люди страждають від спеки. Зафіксовано рекордно високий рівень температури за останні 10 років, коли стовпчик термометра піднявся до 42°С.

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05 08 2017 18:20
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