CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДесять країн Євросоюзу ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Десять країн ЄС запровадили червоний рівень небезпеки
Причиною стала аномальна спека
Фото: google.com
Про це інформує Європейська мережа метеослужб Eumetnet.
Екстремальні погодні умови зафіксовані на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії.
Влада Іспанії, Франції, Греції, Македонії і Болгарії ввели помаранчевий рівень небезпеки. У деяких районах цих держав стовпчик термометра подолав позначку в 40 градусів.
Нагадаємо, у Львові через спеку на вулиці помер чоловік.
В окремих регіонах Європи люди страждають від спеки. Зафіксовано рекордно високий рівень температури за останні 10 років, коли стовпчик термометра піднявся до 42°С.
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05 08 2017 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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