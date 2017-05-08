Десять країн ЄС запровадили червоний рівень небезпеки

Десять країн Євросоюзу ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку.

Про це інформує Європейська мережа метеослужб Eumetnet.

Екстремальні погодні умови зафіксовані на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії.

Влада Іспанії, Франції, Греції, Македонії і Болгарії ввели помаранчевий рівень небезпеки. У деяких районах цих держав стовпчик термометра подолав позначку в 40 градусів.

Нагадаємо, у Львові через спеку на вулиці помер чоловік.

В окремих регіонах Європи люди страждають від спеки. Зафіксовано рекордно високий рівень температури за останні 10 років, коли стовпчик термометра піднявся до 42°С.